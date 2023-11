Aquiles Álvarez se arrepiente de haber planteado quitar las rejas del Malecón 2000, tras reforzar su seguridad con un cerco eléctrico

Durante un enlace radial, Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, se refirió sobre la colocación de un cerco eléctrico en en el Malecón 2000, pese a que había prometido quitar las rejas que protegen este icono turístico de la urbe porteña.

"Yo no me escondo ni me hago loco, pero tengo la suficiente madurez para poner la cara y decir que sí, estábamos equivocados con el proyecto de sacar las rejas, y hoy más bien en vez de sacarlas, tuvimos que ponerle cerco eléctrico", relató.

Le puede interesar: El proselitismo político estuvo presente en la sesión solemne de Guayaquil

Dijo que el Municipio no va a coartar la posibilidad de trabajar de los comerciantes informales, pero que su labor debe ocurrir con orden. "A veces veíamos que se trepaban las rejas y eso no puede pasar", indicó.

También habló sobre los planes que tiene la administración para ayudar a este grupo, como la peatonalización de ciertas calles ubicadas en la parte posterior de la Bahía y de la Caja del Seguro en el mes de diciembre para crear corredores comerciales populares.

Lea también: Aquiles Álvarez: “Ninguna empresa que tenga contratos con el Municipio va a auspiciar a Barcelona SC”

Agregó que se construirán en total cuatro nuevos corredores comerciales, uno por cada año de administración, en los que se espera que trabajen 9 000 comerciantes informales, que saldrán del censo que actualmente lleva a cabo la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales (DACMSE)

Pero aclaró que eso no significa que no habrá orden y control en el casco central, aseverando que los operativos municipales de recuperación del espacio público se mantendrán.