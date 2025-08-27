Un adulto mayor murió arrollado en Vía a la Costa, Guayaquil

Un adulto mayor de 79 años falleció arrollado, la mañana de este miércoles 27 de agosto en Vía a la Costa, Guayaquil.

El hombre portaba una mochila con algunas herramientas agrícolas y un saco de yute con maní cuando fue impactado por un vehículo mientras cruzaba un tramo, a la altura del distribuidor de tráfico de la vía Perimetral.

Ecuavisa conoció que mediante las cámaras de videovigilancia de la ciudad se está buscando al carro responsable de esta muerte.