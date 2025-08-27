Guayaquil
Un adulto mayor murió arrollado en Vía a la Costa, Guayaquil

El siniestro de tránsito ocurrió cerca de las 07:10 y ocasionó gran congestión en Vía a la Costa. El hombre cruzaba la vía con un saco de yute con maní.

   
    Imagen del tráfico en la Vía a la Costa de Guayaquil, la mañana de este miércoles 27 de agosto.( Televistazo )
Un adulto mayor de 79 años falleció arrollado, la mañana de este miércoles 27 de agosto en Vía a la Costa, Guayaquil.

El hombre portaba una mochila con algunas herramientas agrícolas y un saco de yute con maní cuando fue impactado por un vehículo mientras cruzaba un tramo, a la altura del distribuidor de tráfico de la vía Perimetral.

Ecuavisa conoció que mediante las cámaras de videovigilancia de la ciudad se está buscando al carro responsable de esta muerte.

Se presume que la víctima era un agricultor que había descendido de un vez para movilizarse a su destino en Guayaquil.

El evento causó que la zona estuviera bastante congestionada por tráfico, en el sentido Vía a la Costa hacia la Avenida del Bombero y viceversa.

este punto es bastante congestionado y no solamente el sentido vía la costa hacia el bombero o hacia los seibos por dar una referencia, ¿no? Sino también del otro lado.

