La troncal 4 de la Metrovía no comenzará a operar en octubre de 2024

La troncal 4 de la Metrovía no comenzará a operar en octubre, como lo había pronosticado la Alcaldía de Guayaquil. El gerente de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), José Franco, descartó esa posibilidad.

"La troncal 4 no va a estar en octubre. A la gente no le podemos mentir. El proceso (de contratación) está en camino, pero no es de soplar y hacer botella", señaló el funcionario el jueves 18 de julio, en el marco de la suscripción del convenio entre la ATM y la Empresa Pública Desarrollo, Acción Social y Educación (DASE) para poner en marcha la tarjeta La Guayaca, una credencial que permitirá a los usuarios seguir pagando 30 centavos por un pasaje en la Metrovía.

"Ya quisiera tener una varita mágica", añadió el gerente, quien hasta el 4 de julio era optimista con la fecha prevista para el inicio de las operaciones.

Ecuavisa ya había expuesto que los plazos pronosticados en el proceso de contratación no permitirían inaugurar la ruta en octubre. Los documentos de la licitación subidos a la página web de la ATM contemplan varias fases antes de la plena operación de la nueva troncal. Recién en febrero de 2026 estaría funcionando por completo.

Sin embargo, el gerente indicó la semana pasada que las condiciones pueden cambiar luego que se adjudique al ganador del concurso, el próximo 19 de agosto. Con ello los plazos podrían reducirse.

Actualmente el proceso de contratación pública sigue en curso y se encuentra en la etapa de preguntas y respuestas a los oferentes. No se ha informado cuántas empresas están interesadas. Tampoco queda claro cuándo entrará a operar esta ruta.

La troncal 4 de la Metrovía se ha ofrecido desde 2019. Sus instalaciones comenzaron a ser construidas ese año. La ruta conectará el Suburbio con el centro de la urbe. De acuerdo al alcalde Aquiles Álvarez, el servicio que se ofrezca en esa nueva ruta "va a ser el ejemplo de cómo queremos el transporte público en Guayaquil, con aire acondicionado, wifi y unidades nuevas".

El sistema de transporte masivo Metrovía tiene 18 años de funcionamiento, aunque tras la pandemia el servicio se ha deteriorado.