Parque Nacional Yasuní: Guardaparques denuncian que una comunidad waorani está implicada en minería ilegal

Una denuncia hecha por dos guardaparques detalla que los mineros ilegales, con la ayuda de dirigentes waoranis ingresaron una retroexcavadora y una procesadora de material aurífero en el Yasuní.

   
Registro
Hernán Higuera
La minería ilegal intenta tomarse áreas del Parque Nacional Yasuní, zona protegida y catalogada reserva de la biosfera por la UNESCO.

Una denuncia hecha por dos guardaparques ante las autoridades del Ministerio de Energía, de Ambiente y la Agencia de Regulación y Control Minero detalla que los mineros ilegales, con la ayuda de dirigentes waoranis, de la comunidad Tobeta, ingresaron una retroexcavadora y una procesadora de material aurífero, bombas de agua, generadores eléctricos, tanques y canecas.

La comunidad waorani Tobeta, dice la denuncia, controla la zona de ingreso y salida al Parque Nacional, intimida y vigila que nadie fotografíe el impacto que ya generó una primera destrucción de bosque primario y la contaminación de cuerpos de agua y degradación de suelos.

Consultados por Televistazo, el Ministerio de Ambiente confirmó el caso y aseguró que el Arcom, Fuerzas Armadas y la Policía tienen la disposición de erradicar estos grupos que además ya están generando conflictividad social en la comunidad Tobeta, debido a disputas internas por los recursos provenientes de actividades ilegales.

Un vuelo con dron realizado el 25 de agosto del 2025 no evidenció maquinaria en el sector, pero ese primer intento por ingresar al Yasuní evidenció los daños socioambientales en la zona.

