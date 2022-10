Jefe de Policía en Esmeraldas es trasladado a otro puesto tras denunciar falta de atención del Estado

El coronel William Calle, quien fungía como jefe de la Policía Nacional en la ciudad de Esmeraldas, cumple desde este lunes 24 octubre otro cargo luego de haber recibido la orden de traslado a otra instancia dentro de la misma institución.

Según consta en un documento policial difundido en redes sociales, Calle es desde ahora el "coordinador policial" dentro del próximo proceso electoral.

En el mismo oficio se detalla que el coronel Holguer Cortez es el nuevo jefe de la Policía Nacional en el cantón Esmeraldas y que el general Fausto Buenaño es el jefe de la Zona 1, que comprende las provincias de Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos.

El traslado de Calle ocurre pocos días después de haber ofrecido una entrevista a la radio FM Mundo, en la que reconocía que el Estado no tenía el control de la cárcel más grande de Esmeraldas y que hace nueve meses no se ejecutaban requisas en ese reclusorio por falta de personal.

El oficial denunció además la falta de atención del Gobierno Nacional y de la Alcaldía de Esmeraldas para atender las necesidades de la provincia y del cantón, respectivamente.

Calle pidió mayor atención del Estado ya que hay sectores en donde "no hay agua, no hay una cancha de fútbol, muchos no tienen luz, no va el Ministerio de Cultura, no hay cámaras".

El oficial llevaba aproximadamente un mes ocupando el puesto de jefe de la Policía Nacional en la ciudad de Esmeraldas.