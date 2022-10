Violencia en Esmeraldas: ¿qué está pasando?

¿Qué está pasando en Esmeraldas?

En entrevista con la radio FM Mundo, Calle, quien lleva menos de un mes en ese puesto reconoció que el Estado no tiene el control de ese reclusorio y explicó que no se han ejecutado operativos porque se necesitarían por lo menos 800 policías para ingresar a los pabellones, entre otros recursos.

La provincia de Esmeraldas solo es superada por la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón), donde este año se contabilizan más de 1.100 asesinatos.

El coronel admite que en la provincia opera, en su mayoría, la banda ciminal Los Tiguerones.

De hecho, el coronel aceptó que el Centro de Privación de Libertad N. 2, el nombre oficial de la mayor cárcel de Esmeraldas (hay dos prisiones), está tomado por Los Tiguerones.

"Aquí en la cárcel hay 1.500 'tiguerones'. Afuera, en los barrios, hemos contabilizado entre 3.000 y 4.000 tiguerones más. No es un bandita, es un cartel", enfatizó el oficial.

Calle pide mayor atención del Estado ya que hay sectores en donde "no hay agua, no hay una cancha de fútbol, muchos no tienen luz, no va el Ministerio de Cultura, no hay cámaras”.

Ecuavisa.com intentó dialogar con la Alcaldía de Esmeraldas y con el SNAI, pero hasta el cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta.