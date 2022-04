Viteri dio estas declaraciones en medio de una nueva pugna entre el Gobierno Nacional y el Municipio de Guayaquil sobre las competencias en materia de seguridad, mientras que en el Puerto Principal los asesinatos no cesan.

"No podemos hacer nada, absolutamente nada", aseveró.

"Los municipios no tenemos ninguna competencia para decirle a la policía haga tal operativo, denos la información en materia de inteligencia, controle con la fuerza pública la entrada y salida de personas con pasado judicial o hagamos este operativo para el tema narcotráfico", acotó.

La alcaldesa de Guayaquil , Cynthia Viteri , reiteró que el Cabildo porteño no tiene competencia para inmiscuirse en los planes que ejecuta la Policía Nacional en la lucha contra el crimen organizado .

Para el gobernador del Guayas, Pablo Arosemena, quien es representante del Ejecutivo en la provincia, Viteri sí tiene responsabilidad en la seguridad ciudadana, aunque la más reciente discusión se centró especialmente en las camionetas con las que cuenta la Policía Nacional para patrullar Guayaquil.

De acuerdo a la alcaldesa, el Municipio porteño ha entregado 185 vehículos, entre camionetas y motos, a la policía. Además, aseguró que la Alcaldía cubre el gasto de gasolina de 250 vehículos, incluidos los de la institución policial.

Desde diciembre de 2019 hasta ahora, de acuerdo a Viteri, el Municipio ha invertido 651.000 dólares solo en el combustible de las camionetas y motos.

Y este jueves, en su intervención ante los medios, agregó que la policía en Guayaquil "no tiene donde dormir, no tiene qué comer y no tiene vehículos para patrullar".

Para Arosemena, no todos los problemas de seguridad "se pueden solucionar con camionetas". No obstante, este jueves, en un tono más conciliador, el funcionario dijo en La Posta que invitaba a Viteri a asumir la corresponsabilidad en la materia de seguridad y a trabajar en equipo.