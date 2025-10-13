Manifestantes atacan a comerciantes y controlan el gas en Imbabura

La violencia que se desata en las calles de la Sierra norte del país se ha convertido en un nuevo frente del paro indígena, afectando la convivencia pacífica en varias localidades de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/ecuador-ingresos-turisticos-feriado-octubre-LF10267914 target=_blank>Imbabura</a></b> y <b>Pichin</b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/en-vivo-paro-nacional-ecuador-13-octubre-FF10267424 target=_blank></a></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/politica/paro-nacional-uso-fuerza-apertura-vias-imbabura-LF10267851 target=_blank></a></b> <b></b><b></b>