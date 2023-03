Victoria Patiño, participante de un reality de cocina y vinculada a un presunto caso de corrupción conocido como el caso Sinohydro, publicó un video a través de su cuenta de Tiktok, en donde se pronunció sobre el tema. La nieta de Conto P. consta ​​​​entre los 37 procesados por presunto cohecho y posibles sobornos recibidos por la construcción de la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair. Patiño reconoce en el video que no entendía por qué se la vincula en el caso, "si no dije nada antes es porque ni yo sabía que estaba siendo parte de este proceso judicial y pensé que si escuchaba por más de 12 horas acerca de este proceso iba a tener un entendimiento más grande, pero después de 12 horas les puedo decir que todavía no tengo ninguna respuesta".

"Nadie me logra dar una explicación de por qué estoy ahí, a pesar de todo esto quiero contarles lo que está pasando", dijo en un video de Tiktok.

"A la pregunta del millón", como ella describe a la interrogante de por qué se la vincula al caso, responde que "durante este proceso hay un monto que supuestamente yo recibí, pero la verdad es que yo Victoria Patiño no he recibido ni un centavo de este monto y, de esto tampoco se han presentado pruebas no se ha presentado nada". La investigación, dice, comienza en el 2009 hasta el 2018, "en el primer año cuando el proyecto fue licitado y firmado yo tenía 15 años era una menor de edad, en el 2011 cuando me gradué del colegio y me fui al exterior a vivir seguía siendo una menor de edad, me quedé en el exterior hasta finales de 2017, lo cual significa que en todo este proceso yo era o menor de edad o estaba fuera del país".

Además, reconoce sentirse confundida porque asegura que no se encuentra vinculada con "ninguna de las empresas que está en esta investigación, por qué se me relaciona si yo nunca he sido una funcionaria pública", cuestionó. Finalmente, dijo que ha estado presente durante todo este proceso porque “el que nada debe, nada teme", y agregó que espera que se haga justicia.