Caso Sinohydro: hermano de Lenín Moreno habría pedido a amigos que cobren cheques en Panamá

Edwin Moreno Garcés, el hermano del expresidente Lenin Moreno, habría recibido 350 mil dólares de la empresa China Sinohydro a través de un entramado de empresas Panameñas, según las Asistencias Penales Internacionales enviadas a Ecuador.

La Fiscalía rastreó pequeños montos de esas empresas y dio con amigos de Edwin Moreno que confesaron haber aceptado invitaciones a Panamá, con los gastos pagados, para ayudarle a cambiar cheques. Mario T, por ejemplo, dio detalles de dos viajes:

Mario T.: "... me dijo vamos a dar una vuelta a Panamá (...) al segundo día que salimos a un mall me dijo cuando estábamos frente al Balboa Bank (...) porfa dame cobrando un cheque por un valor de 10 mil dólares, le entregué el dinero en efectivo a Edwin (...) eso fue la primera vez...".

"Meses después (...) Edwin nos invitó a Fabián Z. y mi persona a viajar nuevamente, esta vez los tres a Panamá (...) Fabián y yo cambiamos dos cheques de 10 mil cada cheque...".

Fiscal: ¿Quién asumió el pago de boletos aéreos y estadía en los viajes?

Respuesta: Edwin Moreno

Fiscal: ¿Por qué motivo Edwin Moreno no podía cobrar los cheques?

Respuesta: No sé ni le pedí ninguna explicación.

Luego rindió versión Lucila C, quien también se identificó como amiga de Edwin Moreno desde tiempos de colegio, dijo:

Lucila C: "...él me entregaba el cheque acá en Quito, él me pagaba los pasajes a Panamá y yo iba a Panamá, cobraba, luego compraba mercadería, regresaba a Ecuador, vendía eso y luego le devolvía el dinero en efectivo. Nos encontrábamos en un restaurante y ahí le entregaba..."

Edwin Moreno, además, es quien creo la offshore Ina Investment con un capital de 150 mil dólares. En su versión dijo que el monto dejó como préstamo a Xavier Macías, yerno de Conto Patiño, ambos amigos de Lenin Moreno y también procesados. Asegura que luego de un tiempo le pagó 210 mil por los intereses, pero aún así las cuentas no cuadran, la Fiscalía asegura que ubica 350 mil dólares a su favor.

Contactamos a la defensa de Edwin Moreno para una entrevista, respondió que consultará con su cliente.