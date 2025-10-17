Ecuador
17 oct 2025 , 22:19

El Gobierno inicia la rehabilitación de la vía Palestina–Vinces

El Ministerio de Infraestructura y Transporte ha destinado USD 14,5 millones para la obra.

   
  • El Gobierno inicia la rehabilitación de la vía Palestina–Vinces
    La obra mejorará el transporte, la producción agrícola, el turismo y el comercio en la zona.( Ministerio de Infraestructura y Transporte )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

La rehabilitación de la vía E484, que conecta los cantones Palestina y Vinces, arrancó este viernes 17 de octubre con una inversión de USD 14,5 millones. El proyecto beneficiará a cerca de 5,2 millones de habitantes de las provincias de Guayas y Los Ríos, según informó el Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT).

El ministro Roberto Luque destacó que la obra mejorará el transporte, la producción agrícola, el turismo y el comercio en la zona. Además, generará alrededor de 850 empleos directos e indirectos. "Esta vía es del Gobierno Nacional, no de cualquier alcalde que quiera atribuirse", dijo durante el inicio de los trabajos.

Lea también: Gobierno destinó casi USD 28 millones en compensaciones por sistema de bandas en gasolinas Extra y Ecopaís

Habitantes del sector, como Orlando Pisa, del cantón Palestina, recordaron que la vía permaneció en mal estado durante años, con numerosos siniestros de tránsito. "Por fin rehabilitan esta arteria que une a dos polos productivos de la Costa", expresó.

El MIT informó que también se ejecutan obras en la vía La Buena Fe–Babahoyo (Los Ríos), con una inversión de USD 50 millones, y en la conexión del Guasmo hacia el proyecto denominado Quinto Puente, con más de USD 120 millones.

Revise además: Desde el 20 de octubre habrá cierres programados en el puente sobre el río Napo

Temas
vías
Roberto Luque
Palestina
Guayas
Los Ríos
Vinces
Noticias
Recomendadas