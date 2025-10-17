Ecuador
La vía Latacunga-La Maná estará cerrada hasta la 20:00 de este 17 de octubre

Los conductores pueden tomar la ruta alterna Alóag-Santo Domingo.

   
    Un tramo en la vía Latacunga-La Maná.( MIT )
La vía Latacunga-La Maná, en el sector de Saraugsha (Cotopaxi), está cerrada al tránsito vehicular desde las 06:00 de este viernes 17 de octubre hasta las 20:00 del mismo día.

El Ministerio de Infraestructura y Transporte dijo que durante ese tiempo ejecutará trabajos de imprimación de la carretera, "como parte del proceso de mejora de la infraestructura vial".

Las autoridades recomendaron tomar la ruta alterna Alóag-Santo Domingo.

La vía Latacunga-La Maná permite la conexión de la Sierra con la Costa.

Las autoridades también pidieron conducir con precaución debido a las lluvias que se registran en el país.

