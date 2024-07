Usuarios del IESS denuncian retrasos injustificables en validación de certificados médicos

Usuarios del dispensario de salud del IESS, ubicado en la ciudadela Martha de Roldós, denuncian retrasos en la validación de certificados médicos. Las mujeres con permiso de maternidad son las más afectadas.

Karla está embarazada de gemelos y tiene 33 semanas, su estado es de alto riesgo y ha faltado varias veces al trabajo; por lo que ha tenido que realizar la validación de los certificados médicos en el IESS, trámite que califica como demorado y engorroso. “Me han enviado reposo, algunos veces tres días, dos días, una semana y la espera para validar es demasiado y me toca estar esperando en la fila, no hay ningún tipo de preferencia”, comentó.

Y no es el único caso, María, como la llamaremos para reservar su identidad, tiene casi tres meses esperando que le validen su permiso de maternidad en el dispensario médico del IESS, ubicado en la ciudadela Martha de Roldós, y durante este tiempo no ha podido acceder al subsidio monetario. “Yo di a luz en marzo, desde el principio metí mis papeles, ya en dos semanas me toca retornar al trabajo y nada que me sale (...) lo que me dicen es que los trámites están retrasados con tres meses, y que recién van por febrero, y que tengo que esperar que lleguen al mes en el que yo ingresé el trámite”.

Algunos usuarios dicen que el justificativo que les dan, es que este es el único centro que valida los documentos en el norte de la urbe. “Aquí lo que nos dicen que este centro es el que recibe más solicitudes, que son más de 300 por día, porque ya el IESS de Ceibos no valida, o sea aquí receptan los pedidos de todos los afiliados del norte”, comentó la beneficiaria del IESS.

Sin embargo, Kathy Sandoval, responsable del área de subsidios del IESS, recuerda a los usuarios que este trámite también se puede realizar en las unidades médicas norte Tarqui, Efrén Jurado, en el centro de especialidades Letamendi, dispensario Bahía, y de manera virtual.

“Deben recordar que por ley, ellos tienen la obligación de notificar a sus empleadores por medio de un correo, una foto, una llamada, pero tienen de plazo hasta 8 días después de que el permiso médico ha concluido...muchas veces lo que ocurre es que los usuarios no traen los documentos como debe de ser, y es ahí cuando empiezan los retrasos; además detalla los requisitos que deben cumplir los afiliados”, comentó Kathy Sandoval, responsable de validación de certificados.

“Deben traer el certificado, y la cédula cuando se trata de menos de tres días, cuando pasa ese periodo debe traer los anexos que son los exámenes de laboratorio, el historial médico”, afirmó Sandoval.

Estos documentos son validados por un médico especialista, y luego se suben al sistema para que el empleador pueda constatarlo.