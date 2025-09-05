Una picantería fue clausurada en Ibarra por alta presencia de plagas y suciedad

Cientos de cucarachas en la cocina de una picantería de <b>Ibarra</b>, la capital de la provincia de Imbabura, fueron detectadas por los técnicos de la <b><a rel=nofollow noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/arcsa target=_blank>Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia</a></b> <b></b> <b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/la-noticia-a-fondo/181-restaurantes-clausurados-malas-condiciones-higiene-ecuador-GX8088228 target=_blank></a></b>