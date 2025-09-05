Ecuador
05 sep 2025 , 07:15

Una picantería fue clausurada en Ibarra por alta presencia de plagas y suciedad

Intervinieron los técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa). Había cucarachas en la nevera, pisos y el mesón de la cocina.

   
    Los técnicos de Arcsa inspeccionan la nevera de la picantería en Ibarra.( Cortesía de Arcsa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Diego Bravo
Cientos de cucarachas en la cocina de una picantería de Ibarra, la capital de la provincia de Imbabura, fueron detectadas por los técnicos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) durante una inspección.

Había insectos caminando en la nevera, pisos, por debajo de los lavabos y el mesón de la cocina, paredes, techos. Las instalaciones tenían abundante humedad y hongos.

Entre las baldosas había un caracol y las paredes tenían manchas de suciedad. Al final de la inspección, el establecimiento fue clausurado por el personal de Arcsa.

Pegaron un adhesivo en la puerta indicando que el local no puede seguir atendiendo al público.

