Un estudio analizó la relación entre el aparecimiento del pez remo y los terremotos

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica desmiente que existe una relación entre el aparecimiento del pez remo con la existencia de movimientos telúricos, ante la proliferación de noticias e información de ese tipo.

Un artículo publicado en 2019, por la revista científica Bulletin of the Seismological Society of America ya evaluaba la relación entre el aparecimiento de peces de la profundidad del mar, como el pez remo y la ocurrencia de sismos de gran magnitud.