Un año sin cerrar la herida de la mayor masacre carcelaria de Ecuador

Los familiares de los más de 120 presos asesinados en la mayor masacre carcelaria de Ecuador aún no logran cerrar la herida al cumplirse el miércoles un año de esta tragedia ocurrida en la Penitenciaria del Litoral, la más grande del país, ubicada en Guayaquil.

Un año después de la mayor masacre en Ecuador, el país registra 90 presos fallecidos desde inicios de 2022

Paola Moreira no consigue olvidar la última llamada de auxilio que recibió de su hermano Bryan, quien estaba preso en la Penitenciaría del Litoral, y quien se comunicó con ella la tarde del 28 de septiembre de 2021 para pedirle que lo sacara.

Ese es el peso que le ha tocado cargar, dice, durante todo este año ante la masacre más numerosa de la crisis carcelaria de Ecuador, en la que más de 400 presos han sido asesinados desde 2020 en distintas reyertas entre bandas criminales rivales.

"Es algo que todavía recuerdo, como un trauma. Más que todo sus llamadas, cuando él pedía ayuda. Me movilicé, conseguí dinero porque pensé que era para cambiarlo de pabellón, pero luego me dijeron que no podían cambiarlo porque, quizás, era peor ya que ahí adentro era como el mismo infierno", cuenta Moreira entre lágrimas.