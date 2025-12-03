VIDEO | Coro ecuatoriano se presentó en el Vaticano, pese a estafa previa al viaje

El Coro de la Arquidiócesis de Guayaquil se presentó en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, por el Jubileo 2025. En redes sociales describieron la actuación como un momento histórico para la música coral católica del país.

El conjunto llegó a Roma después de enfrentar complicaciones derivadas de problemas con la agencia de viajes encargada de la organización logística. A pesar de estos contratiempos, más de 90 integrantes provenientes de distintas diócesis ecuatorianas consiguieron completar el desplazamiento hacia Italia para cumplir con la agenda prevista.

La presentación en el Vaticano formó parte de su recorrido hacia el Jubileo de Coros y Corales 2025. El grupo ensambla voces de diversos puntos del país en una iniciativa que busca representar a Ecuador en espacios litúrgicos internacionales.

En su paso por Roma, el coro también realizó un concierto en la Basílica San Lorenzo in Lucina, organizado por el Consulado General del Ecuador en Roma como parte de las actividades por el Día Internacional del Migrante.