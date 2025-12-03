Ecuador
VIDEO | Coro ecuatoriano se presentó en el Vaticano, pese a estafa previa al viaje

En redes sociales, el coro detalló cómo fue su actuación

   
    Tras una estafa, coro ecuatoriano consiguió presentarse en el Vaticano.
El Coro de la Arquidiócesis de Guayaquil se presentó en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, por el Jubileo 2025. En redes sociales describieron la actuación como un momento histórico para la música coral católica del país.

El conjunto llegó a Roma después de enfrentar complicaciones derivadas de problemas con la agencia de viajes encargada de la organización logística. A pesar de estos contratiempos, más de 90 integrantes provenientes de distintas diócesis ecuatorianas consiguieron completar el desplazamiento hacia Italia para cumplir con la agenda prevista.

La presentación en el Vaticano formó parte de su recorrido hacia el Jubileo de Coros y Corales 2025. El grupo ensambla voces de diversos puntos del país en una iniciativa que busca representar a Ecuador en espacios litúrgicos internacionales.

En su paso por Roma, el coro también realizó un concierto en la Basílica San Lorenzo in Lucina, organizado por el Consulado General del Ecuador en Roma como parte de las actividades por el Día Internacional del Migrante.

En esa ocasión ofrecieron un repertorio que combinó música litúrgica con temas tradicionales del país, además de una interpretación de Volare en homenaje al país anfitrión.

La actuación en la Basílica de San Pedro fue ampliamente difundida por la comunidad ecuatoriana en redes sociales, donde se resaltó la relevancia de que un coro nacional alcanzara un escenario de esta magnitud.

Los mensajes publicados destacaron la persistencia del grupo para concretar el viaje y su participación en uno de los templos más representativos del mundo.

