Ecuador
12 sep 2025 , 06:19

Un tráiler arrastró a un auto y su contenedor se desprendió en La Aurora, Daule

Según la OIAT, el conductor del vehículo pesado circulaba a exceso de velocidad.

   
  • Un tráiler arrastró a un auto y su contenedor se desprendió en La Aurora, Daule
    Hasta las 06:30, el contenedor aún obstaculizaba la circulación en la avenida León Febres Cordero. ( Ítalo Ruiz / Ecuavisa )
Fuente:
Registro
user placeholder

Televistazo y Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Un auto parcialmente destruido, un contenedor caído y un conductor con golpes leves fue el saldo de un siniestro de tránsito ocurrido alrededor de las 05:00 de este viernes 12 de septiembre en la avenida León Febres-Cordero, de la parroquia La Aurora, perteneciente a Daule, en la provincia del Guayas.

De acuerdo con un agente de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito (OIAT), el tráiler que transportaba el contenedor circulaba a exceso de velocidad y arrastró por unos 80 metros al auto, que terminó sobre un parterre. La maniobra ocasionó además el desprendimiento del contenedor, que quedó en la vía. Afortunadamente, no hubo personas aplastadas.

El camión arrastró unos 80 metros al auto.
El camión arrastró unos 80 metros al auto. ( Ítalo Ruiz / Ecuavisa )

Lea también: Otro tráiler pierde su contenedor en Guayas; es el tercer caso en pocos días

El conductor del vehículo pesado no huyó del lugar y permanece bajo investigación. En tanto, el chofer del auto recibió atención médica por contusiones que no revistieron gravedad. Otro ocupante del carro salió ileso.

Hasta las 06:30, el contenedor aún obstaculizaba la circulación en la avenida, mientras la OIAT esperaba la llegada de grúas para retirar los vehículos involucrados.

Este hecho se suma a una serie de siniestros protagonizados por camiones en los últimos meses en ciudades como Quito, Guayaquil, Playas y Ambato. En al menos dos de esos casos, personas perdieron la vida aplastadas por la carga.

Revise además: Una mujer murió aplastada por un tráiler en Ambato

En junio pasado, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) anunció el refuerzo de los controles a vehículos pesados dentro de su jurisdicción; no obstante, los siniestros e impericias continúan registrándose con frecuencia.

Temas
tráiler
siniestro de tránsito
Daule
La Aurora
Noticias
Recomendadas