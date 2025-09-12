Un tráiler arrastró a un auto y su contenedor se desprendió en La Aurora, Daule

De acuerdo con un agente de la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito ( OIAT ), el tráiler que transportaba el contenedor circulaba a exceso de velocidad y arrastró por unos 80 metros al auto, que terminó sobre un parterre. La maniobra ocasionó además el desprendimiento del contenedor, que quedó en la vía. Afortunadamente, no hubo personas aplastadas .

Un auto parcialmente destruido, un contenedor caído y un conductor con golpes leves fue el saldo de un siniestro de tránsito ocurrido alrededor de las 05:00 de este viernes 12 de septiembre en la avenida León Febres-Cordero , de la parroquia La Aurora , perteneciente a Daule , en la provincia del Guayas .

El camión arrastró unos 80 metros al auto. ( )

El conductor del vehículo pesado no huyó del lugar y permanece bajo investigación. En tanto, el chofer del auto recibió atención médica por contusiones que no revistieron gravedad. Otro ocupante del carro salió ileso.

Hasta las 06:30, el contenedor aún obstaculizaba la circulación en la avenida, mientras la OIAT esperaba la llegada de grúas para retirar los vehículos involucrados.

Este hecho se suma a una serie de siniestros protagonizados por camiones en los últimos meses en ciudades como Quito, Guayaquil, Playas y Ambato. En al menos dos de esos casos, personas perdieron la vida aplastadas por la carga.

En junio pasado, la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) anunció el refuerzo de los controles a vehículos pesados dentro de su jurisdicción; no obstante, los siniestros e impericias continúan registrándose con frecuencia.