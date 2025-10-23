Ecuador
23 oct 2025 , 19:19

Las terminales terrestres reanudan sus frecuencias tras un mes de paralización

Las rutas hacia Imbabura ya operan al 100 %, retomando los 15 viajes diarios habituales.

   
Fuente:
Televistazo
user placeholder

Jhoel Banegas
El 60 % de las frecuencias de transporte interprovincial que salen desde Quito hacia Imbabura y Carchi volvieron a operar con normalidad por vías de la Sierra, luego que militares y policías despejaron las carreteras bloqueadas por las protestas.

En la terminal de Carcelén, en el norte de Quito, 19 de 20 cooperativas retomaron sus servicios.

Pese a la reapertura, las boleterías lucen con poca afluencia y las unidades viajan sin llenar sus puestos.

Los transportistas confían en que la demanda aumente progresivamente. Algunas cooperativas ya ofrecen entre ocho y 16 viajes diarios.

La afluencia de usuarios se incrementará paulatinamente

Muchas personas que permanecieron en Quito durante el paro aprovechan para regresar a sus hogares en Ibarra y Otavalo.

David Montalvo contó que pasó difíciles momentos, con escasez de alimentos y sin libertad para movilizarse.

Mientras tanto, Rocío Hidalgo destacó la sensación de seguridad para viajar.

En la terminal de Quitumbe al sur de la ciudad, las boleterías están abiertas:

"La tendencia dentro de la terminal es que haya un incremento paulatinamente durante los días viernes, el fin de semana. Se espera una afluencia creciente", dijo el supervisor del Terminal Quitumbe, Gabriel Alvear.

En Guayaquil se registra una recuperación del 70 % en el número de pasajeros que viajan entre semana. Las rutas hacia Imbabura ya operan al 100 %, retomando los 15 viajes diarios habituales.

En el sur del país, también se normaliza la circulación. En el sector de Saraguro, en Loja, la vía que conecta con Cuenca fue reabierta luego de 10 días.

