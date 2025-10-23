Las terminales terrestres reanudan sus frecuencias tras un mes de paralización

El 60 % de las frecuencias de transporte interprovincial que salen desde Quito hacia Imbabura y Carchi volvieron a operar con normalidad por vías de la Sierra, luego que militares y policías despejaron las carreteras bloqueadas por las protestas.

En la terminal de Carcelén, en el norte de Quito, 19 de 20 cooperativas retomaron sus servicios.

Pese a la reapertura, las boleterías lucen con poca afluencia y las unidades viajan sin llenar sus puestos.

Los transportistas confían en que la demanda aumente progresivamente. Algunas cooperativas ya ofrecen entre ocho y 16 viajes diarios.