Dos movimientos indígenas realizan una marcha en Cotacachi, Imbabura

Dos movimientos indígenas de Imbabura realizan una marcha en la ciudad de Cotacachi la mañana de este jueves 23 de octubre para mostrar su rechazo a las políticas económicas del Gobierno.

La movilización también tiene como finalidad recordar la memoria de Efraín Fuérez, poblador indígena de la provincia que murió por un proyectil disparado supuestamente por la fuerza pública en el contexto del paro nacional.

Las organizaciones convocadas son la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta FICI).

LEA: Estos son los cierres viales en Ecuador por el paro nacional este jueves 23 de octubre

En la víspera, estas organizaciones rechazaron el pronunciamiento de Marlon Vargas, presidente de la Conaie, de cesar el paro nacional.

Dijeron que eso no les fue consultado, pese a que ellos iniciaron con las movilizaciones.

A esta hora, la marcha recorre la Panamericana Norte y tiene como punto final la Plaza del Sol. Luego se trasladarán hasta Pisanqui para una misa por Efraín Fuérez.

Desde la tarde noche de ayer, 22 de octubre, la fuerza pública llegó a Imbabura para despejar las vías cerradas con llantas, tierra y árboles.

LEA: Conaie levanta el paro contra Noboa sin lograr demandas y con dos muertos