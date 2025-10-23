Dos movimientos indígenas realizan una marcha en Cotacachi, Imbabura

Dos <b>movimientos indígenas de Imbabura</b> realizan una marcha en la ciudad de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/cotacachi target=_blank>Cotacachi</a> la mañana de este jueves 23 de octubre para mostrar su rechazo a las políticas económicas del Gobierno. La<b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/cierres-viales-ecuador-paro-23-octubre-GD10316707 target=_blank></a> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/conaie-levanta-el-paro-contra-noboa-sin-lograr-demandas-y-con-dos-muertos-HD10316562 target=_blank></a>