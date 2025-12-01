Un tanquero se volcó en la vía Las Mercedes - Los Bancos

La emergencia se reportó antes de las 08:00 de este lunes 1 de diciembre de 2025, en la vía Las Mercedes - Los Bancos. Inicialmente, el ECU 911 informó que el siniestro ocurrió en la vía Calacalí-La Indepedencia, a la altura del kilómetro 37, junto al puente de Malaute, pero la Prefectura de Pichincha aclaró posteriormente que ocurrió en la carretera Las Mercedes - Los Bancos.

"Nuestro personal y maquinaria apoya el trabajo de los Cuerpos de Bomberos de Santo Domingo de los Tsáchilas, Pedro Vicente Maldonado y San Miguel de Los Bancos, en la emergencia registrada por un siniestro de tránsito en la vía Las Mercedes - Los Bancos", indicó el Gobierno de Pichincha en su cuenta de X. La ruta Mitad del Mundo - Río Blanco está habilitada al tránsito vehicular.

Se trató del volcamiento de un tanquero de combustibles, que provocó la caída de un poste de energía eléctrica. Vehículos polivalentes, una ambulancia y otras unidades lógísticas ejecutan las tareas para controlar el fuego.

La emergencia fue atendida por los cuerpos de Bomberos de Los Bancos y Santo Domingo, así como personal de la Policía Nacional.

El ECU 911 informó que, a las 12:10, el incendio vehicular fue controlado y se confirmó el fallecimiento de una persona. Las unidades de los cuerpos de Bomberos de Nanegalito y Pedro Vicente Maldonado se sumaron para atender la emergencia; la vía permanece cerrada.

Le puede interesar: Trágico accidente de tránsito en Los Ríos deja al menos dos muertos y 14 heridos