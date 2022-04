Suspenden al juez Diego Moscoso, quien permitió la excarcelación de Jorge Glas

El pleno del Consejo de la Judicatura dictó Medida Preventiva de Suspensión por 90 días a Diego Moscoso, Juez Multicompetente de Manglaralto, tras conocer la posible infracción -por negligencia manifiesta- determinada por la Corte Provincial de Santa Elena.

Diego Moscoso aceptó la excarcelación de Jorge Glas, tras la presentación de un habeas corpus en su unidad. Uno de los cuestionamientos a este proceso es que el exvicepresidente se encontraba en la Cárcel de Latacunga, y por lo tanto, no era su competencia conocer el caso.

El juez Moscoso fue suspendido un día después de aplicado el proceso disciplinario a la jueza de Manglaralto, Érika Moriel, quien concedió hábeas corpus a ciudadano holandés, que tenía difusión roja de Interpol y que estaría vinculado con delitos de narcotráfico.

Ayer, 25 de abril de 2022, también se le retiró el nombramiento temporal al juez Pedro Moreira, quien aceptó el pedido de hábeas corpus interpuesto por la defensa de Junior Roldán.

La suspensión de los jueces se da tras la presentación de denuncias en su contra, puesto que el Consejo de la Judicatura no puede actuar de oficio contra la actuación de los magistrados.

Nicole Malavé, quien presentó el recurso de habeas corpus, interpuso un recurso horizontal de ampliación de la sentencia, que no cambia su fondo pero alarga el caso. El juez no dio paso a su pedido, argumentó que los criterios de estos organismos solo "tienen el carácter de recomendaciones al Estado (...) no someten la independencia judicial ni la toma de decisiones judiciales del suscrito juez".