Bomberos y policías evitan suicidio en Yantzaza, Zamora Chinchipe

<b>Lea también: <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/quito-reporte-mayor-cantidad-intentos-de-suicidio-18-meses-ecuador-FC9411421 target=_blank>En Quito se reporta la mayor cantidad de intentos de suicidio en los últimos 18 meses</a></b> Cada año, en el mundo, al menos 720 000 personas pierden la vida por suicidio, lo que representa un <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/hombre-procesado-instigar-suicidio-esposa-quito-FA9543016 target=_blank></a></b>