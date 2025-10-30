Ecuador
30 oct 2025 , 16:41

Bomberos y policías evitan suicidio en Yantzaza, Zamora Chinchipe

Un hombre había trepado hasta la parte más alta de un puente e intentaba lanzarse a un río.

   
    Los bomberos y policías subieron a la estructura, dialogaron con el hombre durante varios minutos y finalmente lograron persuadirlo para que desistiera de su intento.( ECU 911 )
Bomberos y policías evitaron que un hombre se lanzara desde un puente en el cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, la tarde de este jueves 30 de octubre.

El ciudadano había trepado hasta la parte más alta del puente La Florida, desde donde amenazaba con arrojarse al río. Testigos alertaron de inmediato al ECU 911, que coordinó la intervención de los equipos de rescate.

Los bomberos y policías subieron a la estructura, dialogaron con el hombre durante varios minutos y finalmente lograron persuadirlo para que desistiera de su intento.

El ciudadano había trepado hasta la parte más alta del puente La Florida, desde donde amenazaba con arrojarse al río. ( ECU 911 )

Cada año, en el mundo, al menos 720 000 personas pierden la vida por suicidio, lo que representa un desafío en salud pública que necesita un abordaje integral y acciones inmediatas.

En Ecuador, los principales factores asociados al suicidio son los problemas familiares, sentimentales, el consumo de alcohol y drogas, y la exposición a otros factores de riesgo psicosociales.

