Bomberos y policías evitan suicidio en Yantzaza, Zamora Chinchipe

Bomberos y policías evitaron que un hombre se lanzara desde un puente en el cantón Yantzaza, provincia de Zamora Chinchipe, la tarde de este jueves 30 de octubre.

El ciudadano había trepado hasta la parte más alta del puente La Florida, desde donde amenazaba con arrojarse al río. Testigos alertaron de inmediato al ECU 911, que coordinó la intervención de los equipos de rescate.

Los bomberos y policías subieron a la estructura, dialogaron con el hombre durante varios minutos y finalmente lograron persuadirlo para que desistiera de su intento.