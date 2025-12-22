Ecuador
Sucumbíos: Comuneros de Shushufindi denuncian hallazgo de peces muertos por contaminación de río

Los comuneros de San Pablo de Katetsiaya apuntan como la causante de contaminación a una empresa extractora de aceite de palma. Autoridades dicen que harán un recorrido pronto.

   
Peces sin vida flotando y aguas oscurecidas por sedimentos marcan el escenario en el río Shushufindi, en el cantón del mismo nombre, provincia de Sucumbíos.

En la comuna San Pablo de Katetsiaya, desde este fin de semana, habitantes a bordo de canoas recogen los cuerpos de bagres, sabaletas y palometas que descienden con la corriente y se acumulan en las orillas.

A lo largo de diez kilómetros del afluente, en una zona donde habitan alrededor de 600 personas de dos comunidades de la nacionalidad Secoya, el agua se tornó oscura y desprende un olor putrefacto.

En San Pablo de Katetsiaya se concentra la mayor aparición de peces muertos. Según los habitantes, la contaminación se origina en el río Sucio y desemboca en el río Shushufindi. Apuntan a una empresa extractora de aceite de palma ubicada a 15 kilómetros río arriba.

"Es la única empresa que está ahí y entonces todo el río, o sea, el agua sucia, baja por ahí. El olor es a palma, palma podrida", mencionó Ronny Piyahuage.

Los comuneros aseguran que estos episodios de contaminación se repiten desde enero. En estas comunidades, las familias se abastecen directamente del río para alimentarse y realizar sus actividades diarias.

La Dirección de Ambiente del Municipio de Shushufindi indicó que hará un recorrido junto con funcionarios del Ministerio del Ambiente para verificar el origen de la contaminación, pero aún no se ha realizado.

Televistazo intentó contactar a la empresa señalada mediante llamadas telefónicas, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta.

