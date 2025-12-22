Ecuador
Revise el listado de vehículos recuperados por la Policía que serán chatarrizados

Los automotores se encuentran retenidos en los patios de retención vehicular de la Policía Judicial de 11 provincias.

   
    Imagen referencial de vehículos que irán a la chatarrización.( Policía Nacional )
Un total de 2 233 vehículos que han sido recuperados en operativos policiales serán chatarrizados en 11 provincias de Ecuador.

Son 165 autos y 2 068 motocicletas que están en mal estado, obsoletos e inservibles y que han permanecido ingresados en los Patios de Retención Vehicular de la Policía Judicial de las provincias de Napo, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Pastaza, Manabí, Guayas, Bolívar, Milagro, El Oro y Azuay.

Los mismos fueron retenidos y recuperados en los diferentes operativos desarrollados por la Policía Nacional. Los propietarios pueden revisar la lista de los automotores a chatarrizarse, y en caso de encontrar alguno de su propiedad, proceder con la solicitud de devolución.

De ser el caso, los propietarios deberán justificar su propiedad y comunicarlo al personal que se encuentra como responsable de los Patios de Retención hasta máximo el 2 de enero 2026.

