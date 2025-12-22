Biess lanza simulador para facilitar arreglos de créditos hipotecarios en Ecuador

El <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/biess target=_blank>Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social</a> <b>(Biess)</b> indicó que ya se pueden <b>reducir o cambiar las obligaciones de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/credito-hipotecario target=_blank>crédito hipotecario</a></b> mediante su portal web. Brindan tres opciones: <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/refinanciamiento target=_blank>refinanc</a><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/reestructuracion target=_blank></a></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/economia/biess-hasta-cuantas-veces-puedo-novar-mi-prestamo-quirografario-HE6251944 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b>