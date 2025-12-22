Ecuador
22 dic 2025 , 07:09

Biess lanza simulador para facilitar arreglos de créditos hipotecarios en Ecuador

El Biess realizó este sistema para las personas que buscan nuevas alternativas de pago en sus créditos hipotecarios.

   
  • Biess lanza simulador para facilitar arreglos de créditos hipotecarios en Ecuador
    Foto de archivo de las instalaciones del Biess.( Internet )
Fuente:
Registro
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

El Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess) indicó que ya se pueden reducir o cambiar las obligaciones de crédito hipotecario mediante su portal web. Brindan tres opciones: refinanciamiento, reestructuración y novación.

Lee más: BIESS: ¿Hasta cuántas veces puedo novar mi préstamo quirografario?

Para arreglar su crédito hipotecario, accede a www.biess.fin.ec, dirigirse al apartado "arreglemos" y seleccionar cualquiera de las tres opciones de acuerdo a sus posibilidades.

La opción refinanciamiento es para las personas con probabilidad de incumplimiento en sus cuotas; por ello, se pueden modificar las condiciones, como el plazo y el monto.

La segunda opción, reestructuración, es para las personas con deuda vencida. Aquí se termina el crédito vencido y se abre uno nuevo que incluye el capital anterior de la deuda, mora e intereses.

La tercera opción es novación, solo aplica a personas que estén al día con sus pagos. Se emplea con la finalidad de cambiar los términos iniciales del crédito.

Proceso para refinanciar créditos hipotecarios

Para identificar a cuál de las opciones pertenece, da clic en "simulador de arreglo de obligaciones". Luego ingresar al sistema del Biess con su usuario y contraseña, marcar a su izquierda "arreglo de obligaciones", donde elige una de las tres opciones. El sistema le muestra si cumple con los requisitos para cada una.

Para este proceso tiene que permitir que el Biess acceda a su información crediticia actual; por este motivo, le pide llenar campos de pensiones alimenticias, ingresos adicionales, entre otros, según sea el caso. Con la finalidad de definir su capacidad de pago.

Posterior a este proceso, el simulador pide que marque si quiere cuotas con sistema de amortización francesa o alemana y en cuántos meses, para poder obtener sus nuevas cuotas y condiciones que puede descargar en documento PDF.

Finalmente, firma el documento y lo envía al correo [email protected].

La institución responderá con los documentos necesarios para que los entregue en la agencia más cercana.

Lee más: El BIESS reactiva sus servicios de préstamos hipotecarios y quirografarios

Temas
Préstamo BIESS
BIESS
crédito hipotecario
refinanciamiento
hipoteca
simuladores
BIESS
Ecuador
Noticias
Recomendadas