Biess lanza simulador para facilitar arreglos de créditos hipotecarios en Ecuador

La opción refinanciamiento es para las personas con probabilidad de incumplimiento en sus cuotas ; por ello, se pueden modificar las condiciones, como el plazo y el monto.

Para arreglar su crédito hipotecario, accede a www.biess.fin.ec, dirigirse al apartado "arreglemos" y seleccionar cualquiera de las tres opciones de acuerdo a sus posibilidades.

Para identificar a cuál de las opciones pertenece, da clic en "simulador de arreglo de obligaciones". Luego ingresar al sistema del Biess con su usuario y contraseña, marcar a su izquierda "arreglo de obligaciones", donde elige una de las tres opciones. El sistema le muestra si cumple con los requisitos para cada una.

Para este proceso tiene que permitir que el Biess acceda a su información crediticia actual; por este motivo, le pide llenar campos de pensiones alimenticias, ingresos adicionales, entre otros, según sea el caso. Con la finalidad de definir su capacidad de pago.

Posterior a este proceso, el simulador pide que marque si quiere cuotas con sistema de amortización francesa o alemana y en cuántos meses, para poder obtener sus nuevas cuotas y condiciones que puede descargar en documento PDF.

Finalmente, firma el documento y lo envía al correo [email protected].

La institución responderá con los documentos necesarios para que los entregue en la agencia más cercana.

