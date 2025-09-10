Ecuador
10 sep 2025 , 21:43

SRI ha incautado USD 205 000 en productos dermatológicos que no tenían papeles

Los productos incautados tenían como finalidad el cuidado de la piel y el cabello.

   
    Imagen referencial para graficar productos dermatológicos.( Canva )
Juan Pinchao
El SRI informó que ha incautado provisionalmente USD 205 000 en productos dermatológicos y dermocosméticos entre mayo y agosto 2025 porque no contaban con los papeles en regla para venderlos.

Fedatarios Fiscales realizaron intervenciones en Ibarra, Guayaquil, Loja, Machala y Quito.

Damián Larco, director general del SRI, dijo que en los operativos se verificó que los productos no contaban con comprobantes de venta, documentos de importación y demás soportes que acrediten su tenencia legal.

El SRI le puso atención a estos productos tras un análisis de riesgos tributarios.

Los productos incautados tenían como finalidad el cuidado de la piel y el cabello.

