Solca asegura que el IESS quiere dilatar el pago de más de $ 139 millones por prestación de servicios

A la Sociedad de Lucha contra el Cáncer (Solca) han vuelto las preocupaciones. Sus directivos sostienen que aunque el pasado 7 de abril llegaron a un acuerdo con el Instututo Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), por haberes que no les han cancelado desde 2009, hasta el momento no se avizora una solución.

“Tuvimos una sesión de mediación en la Procuraduría General del Estado y se dieron varias cosas que nos hacen pensar que se quiere dilatar el compromiso adquirido”, contó Jorge Cevallos, director de Solca Quito.

La deuda del IESS por prestaciones de servicios a Solca es de más de $ 139 millones. Y solo a la sede de Quito le debe $ 71 millones.

IESS recibirá USD 140 millones que servirán para pagarle a Solca

Cevallos explicó que desde el Seguro Social le dicen que no pueden pagar a Solca porque no se ha hecho una auditoría. Él ha pedido que la hagan, pero la respuesta ha sido insólita: “no puedo, porque no tenemos auditores. Y con ese cuento venimos desde hace once años”, se queja el director de Solca en Quito.

El presidente del directorio del IESS, Francisco Cepeda, se comprometió a cancelar la deuda hasta este 31 de mayo, para ello dijo que utilizaría los fondos provenientes de la devolución del IVA, que se habría comprometido a entregar el Ministerio de Finanzas.

Y es que Solca, por años, ha dado un respiro a los miles de pacientes que deriva la Seguridad Social.

Pacientes oncológicos preocupados por la falta de pago del IESS a Solca

Incluso ha entregado fármacos para los tratamientos que el IESS no ha podido adquirir por los altos costos, según señalan.

Solo por el rubro de medicamentos, el IESS le adeuda a Solca Quito más de $ 2 millones.

Mientras tanto, desde el IESS solo hay un comunicado en el que ratifican su compromiso de pago, aseguran además que la institución ha cancelado más de $ 584 millones desde 2011; sin embargo, no explican cuándo pagarán la deuda actual.