Sismo en Sucumbíos, el segundo en la Amazonía en menos de seis horas

Un sismo de magnitud 3.4 ocurrió la tarde de este miércoles 3 de septiembre en Shushufindi, provincia de Sucumbíos. Es el segundo que se presenta en la Amazonía en menos de seis horas.