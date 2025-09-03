Sismo en Sucumbíos, el segundo en la Amazonía en menos de seis horas

Un sismo de magnitud 3.4 ocurrió la tarde de este miércoles 3 de septiembre en Shushufindi, provincia de Sucumbíos. Es el segundo que se presenta en la Amazonía en menos de seis horas.

El temblor en Shushufindi ocurrió exactamente a las 14:08, según los registros del Instituto Geofísico (IG) de la Escuela Politécnica Nacional.

Mientras que el primero tuvo lugar en Puyo, provincia de Pastaza, a las 09:56, con una magnitud más considerable, de 5.5 y con una profundidad de 175 kilómetros.

Este movimiento telúrico se sintió en varias provincias. De forma leve en Azuay, Bolívar, Cañar, El Oro, Los Ríos, Morona Santiago, Pastaza y en el cantón El Triunfo (Guayas). Y de forma moderada en Manabí y en los cantones Samborondón, Milagro, Guayaquil y Durán (Guayas).

Tanto en los sismos de Sucumbíos y Pastaza, la Secretaría de Riesgos no ha reportado novedades como daños materiales o personas heridas.

