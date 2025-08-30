El Oro registró un sismo de 3.5 grados la madrugada de este sábado 30 de agosto

Un sismo de 3.5 grados sacudió a la provincia de El Oro, la madrugada del sábado 30 de agosto. Aproximadamente a las 00:43 se sintió el movimiento telúrico.

En redes sociales, el Instituto Geofísico reportó que el temblor ocurrió a una profundidad de 43 kilómetros. Además, su epicentro fue en el mar, a 19 kilómetros de Machala.

El sismo se sintió de manera leve, según testimonios. Hasta el momento no se han reportado daños materiales.

El último sismo en Ecuador precisamente ocurrió en esa provincia, pero en el cantón Zaruma a las 10:24 del miércoles 27 de agosto.

El Instituto Geofísico señaló que se trató de una magnitud de 3.5 grados en la escala de Richter.