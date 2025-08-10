Ecuador
10 ago 2025 , 08:49

Cuatro muertos y una herida en un fatal siniestro de tránsito un Guaranda

El vehículo cayó por una quebrada y se incendió.

   
  • Cuatro muertos y una herida en un fatal siniestro de tránsito un Guaranda
    De acuerdo con la Tenencia Política de Simiatug, el siniestro se produjo en una curva de la vía Simiatug–Chigüe.( Cortesía )
Fuente:
Registro
user placeholder

Abdón Rodríguez
Canal WhatsApp
Newsletter

Cuatro personas murieron y una resultó herida en un trágico siniestro de tránsito ocurrido este sábado 9 de agosto en la parroquia Simiatug, perteneciente al cantón Guaranda, en la provincia de Bolívar.

De acuerdo con la Tenencia Política de Simiatug, el siniestro se produjo en una curva de la vía Simiatug–Chigüe. El vehículo involucrado se precipitó por una quebrada y terminó envuelto en llamas. La única sobreviviente fue trasladada a una casa de salud y está fuera de peligro.

Lea también: Bolívar: un bus perdió pista y cayó al río en San Miguel

En las labores de rescate y atención participaron miembros de la Policía Nacional, personal del Ministerio de Salud Pública y habitantes de comunidades cercanas.

La Fiscalía General del Estado (FGE) anunció la apertura de una investigación para esclarecer las causas de este suceso y de otro siniestro ocurrido la madrugada del sábado, también en Bolívar. En este segundo caso, un bus de la cooperativa San Juan chocó contra un automóvil en la vía San Miguel–Balsapamba, perteneciente al cantón San Miguel, provocando la muerte de seis personas y dejando más de 20 heridos. Inicialmente se había reportado un saldo de cinco fallecidos.

Revise: Cinco muertos y 22 heridos en siniestro de tránsito en Bolívar

Temas
siniestro de tránsito
Bolivar
Guaranda
Noticias
Recomendadas