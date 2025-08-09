Ecuador
Cinco muertos y 22 heridos en siniestro de tránsito en Bolívar

El siniestro ocurrió antes de las 05:00 de este sábado 9 de agosto. Un bus chocó contra un auto y rodó 20 metros por una ladera.

   
    El bus de la cooperativa San Juan impactó contra un auto y terminó precipitándose por una ladera. ( Cortesía )
Cinco personas murieron y otras 22 resultaron heridas este sábado 9 de agosto en un siniestro de tránsito en el cantón San Miguel, perteneciente a la provincia de Bolívar. Según información proporcionada por el ECU 911, un bus de la cooperativa San Juan se impactó contra un auto y rodó 20 metros por una ladera. El suceso fatal ocurrió antes de las 05:00.

La colisión ocurrió a la altura del sector Alungoto, cerca de Balsapamaba, en la vía San Miguel-Montalvo. Entre las víctimas hay un menor de edad.

Lea también: Bolívar: un bus perdió pista y cayó al río en San Miguel

Policías, personal del Ministerio de Salud Pública (MSP), bomberos de varios cantones y vigilantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) atendieron la emergencia. Los heridos fueron trasladados a casas de salud de Guaranda, San Miguel y otras localidades cercanas.

Según videos difundidos en redes sociales, los rescatistas tuvieron complicaciones para auxiliar a las víctimas, pues las variaciones el terreno, la oscuridad, la maleza y la misma carrocería complicaban los trabajos.

Hubo víctimas que quedaron atrapadas en la carrocería.
Hubo víctimas que quedaron atrapadas en la carrocería. ( ECU 911 )
