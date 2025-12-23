Un muerto y seis heridos tras el choque entre una buseta y un camión en Azuay

Un siniestro de tránsito registrado la mañana de este martes 23 de diciembre, a la altura del kilómetro 76 de la vía Cuenca–Molleturo–El Empalme, dejó una persona fallecida y seis heridos. Una buseta se estrelló contra un camión cerca del sector Hierba Buena.

Bomberos de Cuenca, personal del Ministerio de Salud Pública (MSP) y uniformados de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE) atendieron la emergencia.

- En desarrollo -