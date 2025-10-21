La segunda fase del programa Jóvenes en Acción inició este 21 de octubre

El Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT) inició, este 21 de octubre de 2025, la segunda fase del programa Jóvenes en Acción. Participarán 25 600 jóvenes que se han integrado en las direcciones distritales de la institución y en las entidades adscritas al MIT.

La idea es promover la reactivación financiera y el desarrollo socioeconómico, sostenible y resiliente de la población juvenil, principalmente de quienes están en situación de pobreza y pobreza extrema, mediante el fortalecimiento de capacidades y la generación de experiencia y nuevas oportunidades.

El programa contempla una transferencia económica mensual de USD 400, durante tres meses. La contribución de Jóvenes en Acción se integrará en la gestión estratégica y operativa del MIT, en áreas como la administrativa, en la que apoyarán en actividades de contabilidad, monitoreo de procesos, soporte en tecnologías de la información.

En esarrollo urbano y vivienda, aportarán con el censo de necesidades de vivienda, la socialización de títulos de propiedad e incentivos para vivienda, y el mejoramiento de las condiciones de habitabilidad.

