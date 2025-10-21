La segunda fase del programa Jóvenes en Acción inició este 21 de octubre

El <b>Ministerio de Infraestructura y Transporte (MIT)</b> inició, este 21 de octubre de 2025, la segunda fase del <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/jovenes-en-accion target=_blank>programa Jóvenes en Acción</a></b>. Participarán 25 600 jóvenes que se han integrado en las<b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/sociedad/principales-bonos-sociales-gobierno-2025-NH10247749 target=_blank></a></b>