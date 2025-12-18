Ecuador
18 dic 2025 , 17:10

Agrocalidad decreta emergencia en el sector bananero por seis meses tras confirmar caso de Fusarium Raza 4

Agrocalidad señala que el foco de Fusarium Raza 4 identificado se mantiene confinado y bajo estricto control técnico, conforme a los protocolos nacionales e internacionales.

   
    Foto de la elección y premiación del Rey Banano 2024.( Ministerio de Agricultura )
Fuente:
user placeholder

David Muñoz
La Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) anunció que el sector bananero estará en seis meses de emergencia tras detectar un caso de Fusarium Raza 4 Tropical (Foc 4RT) en una finca de la provincia de El Oro.

La institución gubernamental señaló que esta enfermedad afecta a cultivos debanano, plátano, orito y otras musáceas.

La emergencia busca que se viabilicen recursos del Gobierno y de la cooperación internacional para fortalecer el cerco epidemiológico y ejecutar acciones de control técnico sin afectar a los productores.

"Esta detección no representa riesgo para la salud humana ni para el consumo, y actualmente no existe afectación a las exportaciones, al consumo local, al precio ni a la calidad del banano y demás musáceas ecuatorianas" señaló Agrocalidad.

Apuntaron que el foco identificado se mantiene confinado y bajo estricto control técnico, conforme a los protocolos nacionales e internacionales.

Durante más de 14 años y con una inversión superior a USD 34 millones, Agrocalidad afirma que se ha preparado fortaleciendo laboratorios, capacidades técnicas y sistemas de vigilancia con drones para responder con orden, rigor técnico y transparencia.

"Fuimos el país de la región que más tiempo logró evitar el ingreso del FOC R4T, y hoy estamos actuando con responsabilidad para contenerlo", indicaron.

