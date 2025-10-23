La rotura de un acueducto en Portoviejo deja calles inundadas de agua y lodo

Un torrente descendió con fuerza por las calles de la ciudadela Paraíso del Florón, en Portoviejo, provincia de Manabí. En cuestión de minutos, el agua y lodo espeso cubrieron todo lo que se encontraba a su paso.

Videos grabados por moradores muestran la magnitud del daño: autos tapados, casas anegadas y patios convertidos en lodazales.

No se trató de un aguacero, sino del desacople de una tubería del sistema Caza Lagarto, que transporta agua hacia la planta potabilizadora Colorado, en el vecino cantón Manta.

En el sitio de la emergencia hay 200 personas perjudicadas. De 50 viviendas afectadas, al menos 10 presentan graves afectaciones estructurales.

Durante la mañana, los habitantes junto a cuadrillas del Municipio retiraban el fango que cubrió enseres y electrodomésticos. Los daños aún no han sido cuantificados.

Un centenar de obreros y empleados municipales trabajan en la limpieza. "Anoche habíamos evacuado aproximadamente 50 volquetadas de sedimento, para que tengan en cuenta la magnitud de este evento", comentó Roberto Briones, de la Dirección de Riesgos de Portoviejo.

Aún no se conoce el volumen total del agua derramada, pero se trata de una línea principal del acueducto que pasa por la parte alta del Paraíso del Florón.

Las familias afectadas por ahora permanecerán en casas de familiares. Además, el daño en la tubería obligó a suspender el bombeo hacia Manta, dejando sin agua potable a unos 50 mil habitantes de la parroquia Eloy Alfaro.

El Municipio de Manta anunció la distribución del líquido mediante tanqueros como medida emergente, aunque aún no hay fecha definida para la reparación definitiva, ya que continúa la remoción del lodo en la zona del daño.