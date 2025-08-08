Las fuertes lluvias y granizo provocaron inundaciones en Sangolquí, este 8 de agosto de 2025

Un <b>fuerte aguacero</b> se reportó en el <b>valle de Los Chillos</b>, la tarde de este 8 de agosto de 2025. El ECU 911 ha recibido seis llamadas por inundaciones en el sector de <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sangolqui target=_blank>Sangolquí</a></b>, cantón Rumiñahui. Además<b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/noticias/ecuador/inocar-preve-oleaje-costas-ecuador-proximo-feriado-10-agosto-LN9906728 target=_blank></a></b>