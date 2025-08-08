Las fuertes lluvias y granizo provocaron inundaciones en Sangolquí, este 8 de agosto de 2025

Un fuerte aguacero se reportó en el valle de Los Chillos, la tarde de este 8 de agosto de 2025. El ECU 911 ha recibido seis llamadas por inundaciones en el sector de Sangolquí, cantón Rumiñahui.

Además, se reportó el desbordamiento del río Santa Clara. Desde la Sala Operativa se coordinó la movilización de recursos de primera respuesta. No se ha confirmado la existencia de viviendas afectadas ni de personas heridas.

La gente reportó que también hubo granizo.

En Quito, las cámaras de videovigilancia del ECU 911 registraron acumulación de agua e inundación en la vía, en El Condado, sobre la avenida Mariscal Sucre y Rumihurco. Por este incidente, desde la central de emergencias se coordinó de manera oportuna la atención con recursos de la Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento (Epmaps) y la Agencia Metropolitana de Tránsito.

