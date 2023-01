Richard Gómez asumió su despacho como vocal de los asegurados ante el Consejo Directivo del IESS

Richard Gómez apareció en las oficinas del IESS para asumir su despacho como vocal de los asegurados en el Consejo Directivo del Seguro Social.

Junto a representantes la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, asumió su oficina y aseguró que ya se han cumplido todos los pasos legales para posesiones

Dijo no ser afín al gobierno y que su cargo ya no podrá ser puesto en duda, pese a que aún está pendiente el pronunciamiento definitivo de un juez de Mejía, que dispuso que no se posesione hasta dirimir el conflicto que hay con otro sector gremial que propuso a Ramiro García como representante al Consejo Directivo del IESS.

Dio a conocer que el viernes firmó su acción de personal, que participó en una sesión del consejo del sábado, en la que se aprobó el presupuesto del IESS que, a su criterio, deberá ser reformado

Si bien Gómez empezó a trabajar en el IESS, su permanencia aún está en duda porque los gremios laborales también impulsarán nuevas acciones legales, además de que en la Fiscalía se presentó una denuncia por simulación de funciones.