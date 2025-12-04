Ecuador
Más velocidad, más consumo: los beneficios y desventajas del 5G en Ecuador

La tecnología 5G toma impulso en Ecuador: dos de las tres empresas de telefonía móvil que funcionan en el país ya ofrecen este servicio.

   
La red 5G ofrecerá mayor velocidad a los usuarios y a sectores industriales que necesitan alta precisión y ejecución de órdenes en tiempo real. Pero también hará que los datos de los planes móviles y las baterías se agoten en menor tiempo.

La tecnología 5G toma impulso en Ecuador: dos de las tres empresas de telefonía móvil que funcionan en el país ya ofrecen este servicio. CNT lo habilitó en Quito y Guayaquil, mientras que Claro lo hace en esas dos ciudades y también en El Coca (Orellana) y Puerto Ayora (Galápagos).

El 5G representa más velocidad de conexión para los usuarios. Permite descargar y cargar archivos pesados en segundos, reproducir contenido de alta definición sin interrupciones y mejorar la experiencia en videollamadas o plataformas de streaming. En el ámbito empresarial, podrá utilizarse en fábricas, sistemas de transporte, puertos y ciudades para procesos de producción y servicios automatizados más rápidos, incluso en tiempo real.

La red 5G también se aplica en la telemedicina, ya que permite que los médicos reciban imágenes, datos y señales en tiempo real, sin retrasos que puedan afectar un diagnóstico.

Sobre sus ventajas, Nataly Orozco, docente investigadora de la UDLA, explica: "Tener mejores experiencias en baja latencia... ¿Qué es esto de baja latencia? Es el tiempo de conexión del dispositivo con la red. Conectividad mucho más confiable, efectiva y rápida".

Sin embargo, hay dos aspectos que podrían verse afectados con el uso del 5G: la batería y el consumo de datos, porque los contenidos se descargan con mayor calidad y sin posibilidad de reducirla. Orozco señala que "se está trabajando en tecnologías que permitan contrarrestar esta parte del consumo energético. Incluso hay tecnologías que permitirán recargar el teléfono con los mismos datos".

Los teléfonos que permiten el uso de tecnología 5G en el país son los modelos de gama media y alta que se venden desde hace tres años.

