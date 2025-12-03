La telefónica Claro ya ofrece la red 5G en cuatro ciudades de Ecuador

Desde este 3 de diciembre, los usuarios de Claro, en cuatro ciudades, tienen acceso a la red 5G.

La empresa de telecomunicaciones anunció que en la primera fase, esta tecnología está disponible en Guayaquil, Quito, Puerto Ayora y Coca. Añadió que se expandirá a más ciudades y sectores, pero sin precisar cuándo y a cuáles.

Para tener acceso a esta tecnología no hay pagos adicionales, pero se necesita un chip y un teléfono que pueda usar 5G.

Claro es la segunda operadora que ofrece tecnología 5G. La empresa nacional CNT la habilitó desde octubre en Quito y Guayaquil. Según su planificación, tendrá cobertura nacional hasta finales del 2026.

En los próximos días se sumará Movistar, que ya cuenta con la infraestructura para ofrecer el servicio en las ciudades más grandes del país.

En términos prácticos, para los usuarios, contar con red 5G significa más velocidad de Internet y estabilidad, característica que será palpable en plataformas de streaming, transmisiones en vivo, juegos en línea y descargas.

