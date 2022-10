¿Quiénes no tendrán subsidio a la gasolina en Ecuador? estos son los factores excluyentes

¿QUIÉNES NO TENDRÁN SUBSIDIO A LOS COMBUSTIBLES EN ECUADOR?

Según lo acordado en las mesas de diálogo, los dueños de vehículos con las siguientes características no podrán comprar gasolina subsidiada por el Estado:

QUIEN GANE USD 3.466 AL MES NO TENDRÁ SUBSIDIO

Otro factor para no poder comprar combustible a precio subsidiado, según el acta, es cuánto gana una persona.

“El que más tiene, que más pague”, resumió el ministro de Transporte, sin detallar el monto, pero este es el criterio acordado en la mesa de diálogo: los propietarios de los vehículos con un ingreso anual igual o superior a USD 41.603, o lo que es lo mismo, USD 3.466 al mes, tampoco podrán comprar gasolina barata.

Del mismo modo, las personas naturales o jurídicas que tengan tres o más vehículos no podrían beneficiarse de comprar gasolina con subsidio, tendrán que pagar el precio real.

Aún no hay una fecha para empezar con la venta a precio diferenciado, el ministro Herrera dijo que para eso se requiere de un plan piloto y que cuando se lo implemente, será progresivo.

En Ecuador, las gasolinas subsidiadas por el Estado son la Extra y Ecopaís, que se venden a USD 2,40 por galón, y el Diesel a USD 1,75.

En cambio, las gasolinas Eco Plus y Súper no tienen subsidio y su precio varía mes a mes. En octubre se vende la Eco Plus a USD 3,36 y la Súper a USD 4,27.