Quién es Gary Espinoza, el líder de la Fenocin que estuvo a punto de no firmar el acta del fin del paro

Licenciado en Filosofía y Ciencias Socioeconómicas por la Universidad Técnica Luis Torres, de su natal provincia de Esmeraldas, la firma de Espinoza estuvo a poco de no constar en el acta.

'EL CAMARADA GARY'

Con su dedo índice, Espinoza hacía un 'no' rotundo al pedido del monseñor David de la Torre, secretario de la Conferencia Episcopal, para que suscriba el acuerdo en el que el Gobierno accedía a bajar aún más el precio de los combustibles (15 centavos en total) y a finalizar el estado de excepción, entre otras peticiones de la Conaie.

¿POR QUÉ NO QUISO FIRMAR?

También pedía que conste en actas que a los agricultores que no usen la úrea, que desde ahora tendrá un subsidio del 50%, les trasladen ese beneficio económico en otros insumos.

Cuando empezó la negociación, el lunes pasado, ya se había quejado de que en el acuerdo no se hablaba sobre las condonaciones de la deuda de la banca pública y esta vez insistió en lo mismo, aunque Iza trataba de hacerle entender que aumentar los montos perdonados depende de una Ley que esperan que Lasso no vete.

FINALMENTE FIRMÓ

Según dijo Iza, el acta con los puntos del acuerdo que presentó la Iglesia no fue algo deliberado, sino un compromiso al que habían llegado las partes. Y por eso le molestó la actitud de Espinoza.

Iza se había acercado al dirigente para pedirle que firme y cuando no lo hizo tomó el micrófono y dijo: “las tres organizaciones (Fenocin, Feine y Conaie) nos hemos mantenido y no hemos estado mirando quién tiene más o menos gente y si la Fenocin no quiere reconocer este triunfo, entonces que deje en vacío (sin firmar)".

Y es que, según declaraciones de Espinoza, durante estos 18 días de protestas la Fenocin puso 5.000. Su gente bloqueó carreteras en provincias de la Costa como Guayas, Los Ríos y Santa Elena, también estuvo presente en las manifestaciones en Guayaquil y en el cierre de la vía Aloag-Santo Domingo que impedía el paso de camiones a Quito.