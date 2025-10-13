Ecuador
13 oct 2025 , 19:36

El ministro del Interior advierte que la reapertura de vías en Imbabura podría tardar al menos dos o tres días

Autoridades ofrecieron una rueda de prensa tras el arribo a Ibarra de un convoy con ayuda humanitaria. Según el Ejecutivo, las protestas dejan pérdidas por USD 42 millones.

   
    De izquierda a derecha: Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa; John Reimberg, ministro del Interior; María José Pinto, vicepresidenta de la República; y Harold Burbano, ministro de Desarrollo Humano. ( Captura de video )
El ministro del Interior, John Reimberg, estimó que la reapertura de las vías en Imbabura, provincia donde se concentran las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Noboa, podría tomar al menos dos o tres días más.

"No es que nos va a tomar dos horas, nos va a tomar algunos días. Dos, tres días o quizás un poco más", declaró el funcionario este lunes 13 de octubre durante una rueda de prensa en el ECU 911 de Ibarra, luego de la llegada de un convoy con alimentos, medicinas, cilindros de gas y tanques de oxígeno destinados a abastecer a la provincia.

Unos mil uniformados resguardaron el convoy humanitario.
Unos mil uniformados resguardaron el convoy humanitario. ( Rolando Enríquez / API )

Varias localidades de Imbabura permanecen aisladas debido a los cierres de carreteras por parte de manifestantes, lo que ha complicado la movilidad y el suministro de insumos básicos en la región.

La vicepresidenta de la República, María José Pinto; el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y el ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, acompañaron a Reimberg en la rueda de prensa.

La segunda mandataria detalló que 37 vehículos con productos e insumos llegaron a la capital imbabureña. Estos serán distribuidos desde este martes 14 de octubre mediante brigadas compuestas por funcionarios de 10 instituciones del Estado. Estas serán resguardadas por militares y policías.

Reimberg explicó que, a la par de la entrega humanitaria, se irán reabriendo las vías y carreteras. De acuerdo al Ejecutivo, existen unos 36 kilómetros cerrados en toda la provincia.

"Lo principal que vamos a hacer entre hoy y mañana es el apoyo al grupo de asistencia social, mientras haremos esto, anunciaremos las vías abiertas", subrayó el ministro.

Este lunes 13 de octubre se cumplen 22 días de protestas contra el Gobierno Nacional. De manera preliminar, la vicepresidenta señaló que las pérdidas económicas superan los USD 42 millones. "Vamos a quedarnos aquí hasta que esta provincia deje de estar secuestrada", puntualizó Pinto.

