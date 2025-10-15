Ecuador
Ecuador acumula ocho prórrogas sin renovar contratos con operadoras telefónicas

El Estado entregó una prórroga indefinida a Claro y ha ejecutado ocho prórrogas con Movistar Tuenti.

   
Este miércoles 15 de octubre venció el plazo de la octava prórroga otorgada por el Estado para la firma del contrato con las empresas telefónicas. Desde 2023 se negocian las nuevas condiciones. La falta de un convenio impide la llegada de nueva tecnología e inversiones.

La última vez que el Estado ecuatoriano firmó un contrato con las operadoras de telefonía móvil fue en 2008, y debía renovarse en 2023. En aquella época, la comunicación era diferente: los teléfonos se usaban principalmente para llamadas regulares y envío de mensajes de texto, mientras que apenas llegaban los primeros dispositivos con conexión a internet, con funciones limitadas.

Diecisiete años después, las condiciones para Conecel (Claro) y Otecel (Movistar y Tuenti) se mantienen sin cambios porque no se ha firmado el nuevo contrato. Para preservar el servicio, el Estado entregó una prórroga indefinida a Claro y ha ejecutado ocho prórrogas con Movistar. La última culminó este miércoles, sin una respuesta oficial sobre si habrá o no una novena renovación.

El experto en derecho y telecomunicaciones Juan Carlos Solines advirtió que "estas prórrogas de más de dos años están ocasionando que los usuarios de telefonía móvil no puedan beneficiarse de los avances tecnológicos que el nuevo contrato debe contemplar".

Según Solines, las empresas y el Estado ya han coincidido en varios aspectos, incluida la valoración de la concesión, por lo que no se explica el retraso en la firma del nuevo convenio.

La falta de un contrato, insistió, perjudica directamente a los usuarios, ya que las operadoras no implementan nueva tecnología, como la red 5G, por ejemplo.

Además, la renovación del título habilitante es un paso imprescindible para que la compañía Millicom, con su marca Tigo, pueda ingresar al país, luego de adquirir Movistar y Tuenti Ecuador, que operan bajo Otecel.

"Esa negociación privada de compra de la operación de Telefónica aquí también está condicionada a la firma de los contratos. Es una cadena de consecuencias por la no firma", agregó Solines.

Hasta el cierre de este reportaje, no ha existido un pronunciamiento oficial de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) sobre un nuevo plazo para firmar la renovación del contrato.

