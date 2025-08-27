Clima: Fuertes vientos en Quito, Guayaquil y Cuenca, Según Inamhi

Este miércoles 27 de agosto se espera la presencia de radiación UV alta en algunas provincias de la Costa y Sierra, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Región Costa: En la región Litoral, se espera cielos parcialmente nublados con temperaturas mínimas de 20 °C y máximas de 30 °C. La región tendrá índices UV de 7 correspondientes a alto, se esperan ráfagas de viento en toda la región.

Región Sierra: Se prevé cielos parcialmente nublados. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 7 °C y máximas de 22 °C, La región tendrá índices de radiación UV de 10 correspondientes a muy alto. Se reportan fuertes ráfagas de viento

Región Amazónica: Se esperan cielos parcialmente nublados con presencia de lluvias en las provincias de Orellana, Napo y Sucumbíos. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 17 °C y máximas de 30 °C. Se esperan índices de radiación UV de 8 correspondientes a muy alto.

Región Insular: En el archipiélago de Galápagos, se anticipa cielos parcialmente nublados con temperaturas que oscilarán entre mínimas de 20 °C y máximas de 27 °C, los índices de radiación UV de 5, equivalentes ha moderado.

