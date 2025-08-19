Clima: Alerta por altas temperaturas en Sierra y Amazonía, según Inamhi

Este martes 19 de agosto se espera la presencia de radiación UV alta en algunas provincias de la Costa y Sierra, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Región Costa: En la región Litoral, se espera cielos parcialmente nublados con temperaturas mínimas de 21 °C y máximas de 29 °C. La región tendrá índices UV de 7 correspondientes a muy alto.

Región Sierra: Se prevé cielos parcialmente nublados y altas temperaturas. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 5 °C y máximas de 26 °C, La región tendrá índices UV de 13 correspondientes a extremadamente alto.

Región Amazónica: Se esperan cielos parcialmente nublados con alerta por altas temperaturas. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 15 °C y máximas de 34 °C. Se esperan índices de radiación UV de 10 correspondiente a muy alto.

Región Insular: En el archipiélago de Galápagos, se anticipa cielos parcialmente nublados con temperaturas que oscilarán entre mínimas de 20 °C y máximas de 27 °C, los índices de radiación UV, correspondiente a 8 equivalentes a muy alto.

