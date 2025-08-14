Ecuador
14 ago 2025 , 06:20

Clima: Cielo nublado y lluvias en Quito y Cuenca, según Inamhi

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico climático para este jueves 14 de agosto de 2025.

   
  • Clima: Cielo nublado y lluvias en Quito y Cuenca, según Inamhi
    Lluvias empezaron a caer en el sur de Quito.( API )
Fuente:
INAMHI
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Este jueves 14 de agosto se espera la presencia de radiación UV alta en algunas provincias de la Costa y Sierra, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Región Costa: En la región Litoral, se espera cielos parcialmente nublados con temperaturas mínimas de 20 °C y máximas de 30 °C. La región tendrá índices UV de 7 correspondientes a alto.

LEA: ¿Por qué los ecuatorianos tienen cada vez menos hijos? Esto dice la ciudadanía

Región Sierra: Se prevé cielos parcialmente nublados. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 7 °C y máximas de 23 °C, La región tendrá índices UV de 11 correspondientes a extremadamente alto.

Región Amazónica: Se esperan cielos parcialmente nublados con presencia de lluvias en las provincias de Orellana, Sucumbíos y Napo. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 18 °C y máximas de 29 °C. Se esperan índices de radiación UV de 5 correspondientes ha moderado.

Región Insular: En el archipiélago de Galápagos, se anticipa cielos parcialmente nublados con temperaturas que oscilarán entre mínimas de 20 °C y máximas de 28 °C, los índices de radiación UV, correspondiente a 7 equivalentes a alto.

LEA: National Geographic cautiva con su portada mostrando las bellezas naturales de Ecuador

Índices de radiación UV.
Índices de radiación UV. ( Inmahi )
Temas
calor
Lluvias
clima
altas temperturas
bajas temperaturas
pronóstico de clima
Ecuador
Noticias
Recomendadas