Ecuador
22 ago 2025 , 06:15

Clima: Cielo nublado y bajas temperaturas en Quito y Guayaquil, según Inamhi

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió su pronóstico climático para este viernes 22 de agosto de 2025.

   
Fuente:
INAMHI
Redacción
Este viernes 22 de agosto se espera la presencia de radiación UV alta en algunas provincias de la Costa y Sierra, según el pronóstico del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi).

Región Costa: En la región Litoral, se espera cielos parcialmente nublados con temperaturas mínimas de 19 °C y máximas de 29 °C. La región tendrá índices UV de 7 correspondientes a alto.

Región Sierra: Se prevé cielos parcialmente nublados. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 5 °C y máximas de 24 °C, La región tendrá índices UV de 8 correspondientes a muy alto.

Región Amazónica: Se esperan cielos parcialmente nublados con presencia de lluvias en las provincias de Orellana, Napo y Sucumbíos. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 17 °C y máximas de 32 °C. Se esperan índices de radiación UV de 9 correspondientes a muy alto.

Región Insular: En el archipiélago de Galápagos, se anticipa cielos parcialmente nublados con temperaturas que oscilarán entre mínimas de 19 °C y máximas de 27 °C, los índices de radiación UV, correspondiente a 6 equivalentes a alto.

Indices de radiacion UV.
Indices de radiacion UV. ( Inamhi )
