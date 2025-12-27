Ecuador
27 dic 2025 , 11:26

Ecuador crea un comité para coordinar la implementación de su programa nuclear

Este comité tendrá a su cargo la conducción técnica hasta la puesta en marcha del primer reactor nuclear ecuatoriano, en aproximadamente diez años.

   
  • Ecuador crea un comité para coordinar la implementación de su programa nuclear
    Vista de una planta nuclear, en una fotografía de archivo. ( Oliver Matthys / EFE )
Fuente:
Agencia
user placeholder

EFE
Canal WhatsApp
Newsletter

El Gobierno de Daniel Noboa creó un comité que se encargará de coordinar el programa nuclear nacional, lo que permitirá "pasar de la planificación a la implementación ordenada, segura y progresiva" de lineamientos y procesos para incorporar tecnologías nucleares en el país, informó este sábado 27 de diciembre el Ministerio de Ambiente y Energía (MAE).

El comité, denominado Organismo de Implementación del Programa Nuclear (Nepiu), es un requisito establecido por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y será el espacio de articulación interinstitucional donde participarán todas las entidades del Estado involucradas en un programa nuclear.

Lea también: Ecuador suscribió un memorando con organismo internacional para definir dónde construir una planta nuclear

Además, tendrá a su cargo la conducción técnica del proceso hasta la puesta en operación del primer reactor nuclear ecuatoriano, RNE1, en un horizonte aproximado de diez años, explicó el MAE.

La creación de este comité también se sustenta en la Política de Protección Radiológica y Seguridad Nuclear para el Desarrollo de las Aplicaciones de la Energía Atómica en el Ecuador, considerada como política pública nacional y que establece los lineamientos que garantizan que todas las actividades nucleares se desarrollen con prioridad absoluta en la seguridad, la protección de las personas, el ambiente y las infraestructuras.

De forma paralela, el país mantiene una cooperación técnica activa con el OIEA, que brinda asistencia especializada, capacitación y acompañamiento permanente.

Esto, agregó el ministerio, "ha despertado el interés de países y empresas líderes del sector nuclear que reconocen los avances normativos e institucionales alcanzados".

Revise además: Inés Manzano, ministra de Energía, dio detalles de la Ley de Energía Nuclear

"La implementación del programa nuclear permitirá evaluar, a mediano y largo plazo, la incorporación de tecnologías nucleares para la generación eléctrica limpia y estable, incluyendo reactores modulares, como un complemento estratégico a la matriz energética nacional", concluyó la cartera de Ambiente y Energía.

Temas
energía nuclear
Ministerio de Ambiente y Energía
Ecuador
Noticias
Recomendadas