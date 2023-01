Programa internacional llevará a niñas ecuatorianas a la Nasa; así pueden aplicar

15 niñas ecuatorianas de diferentes provincias serán escogidas en el programa 'She is Astronauta', de la Fundación She Is, en colaboración con Organon, Grupo Ekos, RAW y ONU mujeres.

Se trata de una iniciativa que convoca a niñas de entre 11 y 16 años con el objetivo de que participen en el programa de educación STEAM: She Is Astronauta con inmersión en el Space Center NASA, en Houston, Estados Unidos.

Es un programa educativo híbrido, con cuatro meses de clases virtuales, sobre emprendimiento social, habilidades STEAM, liderazgo y empoderamiento, adicionalmente, participarán de webinars con astronautas, el CEO del Space Center de la NASA, CEO´s y mentores de alto impacto de la región.

En la visita presencial, podrán participar en actividades de robótica, programación, cohetería, hábitat lunares y charlas con expertos en dirección de vuelo y simulación de viajes al espacio.

"El principal objetivo del programa, es convertir a las niñas en agentes de cambio en sus comunidades", señala un comunicado de la organización.

